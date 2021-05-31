По мнению наставника "желто-синих", самым нежелательным соперником для его команды является сборная Италии.

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"Сборная Италии – отличная команда. Одни из тех, кто может выиграть Евро. Для нас было бы большим успехом выйти из группы, но я бы не хотел встретиться с Италией. У этой команды отличный состав и очень хороший тренер", – считает Шевченко.

Напомним, Евро-2020 начнется уже 11 июня. На стадии группового этапа Украина сыграет с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.

Италия будет играть в группе A, где соперниками "Скуадры адзурры" станут Швейцария, Турция и Уэльс.