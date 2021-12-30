Главный тренер днепрян Игорь Йовичевич не хочет прощаться с футболистом. Он прекрасно вписывается в схему игры, а его взаимодействие с партнерами находится на самом высоком уровне.

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Кроме того, футболисту нужно набраться опыта, чтобы в топ-чемпионате находиться на ведущих ролях.

"Я думаю, что нужно набрать определенный опыт, чтобы быть там в основе. Впрочем, есть руководство клуба, которое принимает решение. И у самого игрока есть собственное мнение. Команда играет на него, и он успешно играет для команды. Это синергия его и коллектива.

Конечно, я хочу, чтобы Довбык оставался в Днепре-1, сколько может, и строить команду вместе с ним. Хороший форвард, которых мало в Европе. Каждый тренер хочет иметь в команде такого футболиста, чтобы добиваться цели", – сказал Йовичевич.

В 18 матчах сезона 2021/22 Артем забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. В настоящее время он возглавляет гонку бомбардиров УПЛ. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 миллионов евро.