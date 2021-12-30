Головний тренер дніпрян Ігор Йовічевіч не хоче прощатися з футболістом. Він прекрасно вписується в схему гри, а його взаємодія з партнерами перебуває на найвищому рівні.

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Окрім того, футболісту потрібно набратися досвіду, щоб у топчемпіонаті перебувати на провідних ролях.

"Я думаю, що потрібно набрати певний досвід, щоб бути там в основі. Втім, є керівництво клубу, яке ухвалює рішення. І сам гравець має власну думку. Команда грає на нього, і він успішно грає для команди. Це синергія його та колективу.

Звісно, ​​я хочу, щоб Довбик залишався у Дніпрі-1, скільки може, і будувати команду разом із ним. Хороший форвард, яких замало в Європі. Кожен тренер хоче мати в команді такого футболіста, щоб досягати мети", – сказав Йовічевіч.

У 18 матчах сезону 2021/22 Артем забив 14 голів та віддав 5 результативних передач. Зараз він очолює гонку бомбардирів УПЛ. Портал Transfermarkt оцінює його в 5 мільйонів євро.