"У Довбика контракт с нашим клубом еще на два года. Достойные в денежном плане предложения мы всегда готовы рассматривать. Довбик должен четко понимать, какой клуб и чемпионат ему подходят. Сегодня он знает себе цену", – сказал Береза.

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Также президент СК Днепр-1 конкретизировал сумму, за которую готов продать форварда:

Во-первых, это должна быть цифра с шестью нулями и более десяти миллионов евро. За меньшую сумму даже разговора не будет.

Вместе с тем Береза ​​заявил, что рассчитывает на Довбика в первом сезоне в европейских турнирах.

"Но мы никого не держим в рабстве. Считаю, что Артем достоин играть в европейских чемпионатах. Сейчас мы строим команду и, конечно, нам бы хотелось, чтобы Довбик остался. Однако мы понимаем, что для национальной сборной Украины было бы лучше, если бы Артем продолжил карьеру за границей", – заявил президент днепровского клуба.

Напомним, накануне Артем Довбик был признан лучшим игроком года по версии болельщиков СК Днепр-1. Кроме того, форвард лидирует в гонке бомбардиров УПЛ с 14-ю голами.