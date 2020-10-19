Сборная Украины следующий матч проведет уже 11 ноября. На Силезском стадионе в Хожуве команда Андрея Шевченко встретится со сборной Польши.

11 ноября, которое УЕФА определил как дополнительное окно для международных товарищеских поединков, свои спарринги проведут и соперники сборной Украины по Лиге наций в группе A4 и Евро-2020. Об этом сообщает 24 канал.

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В Лиге наций соперниками Украины являются сборные Германии, Испании и Швейцарии.

Календарь матчей участников группы А4 Лиги наций в 2020 году

11.11. Товарищеский матч. Польша – Украина. Хожув. 21:45

11.11. Товарищеский матч. Германия – Чехия. Лейпциг. 21:45

11.11. Товарищеский матч. Нидерланды – Испания. Амстердам. 21:45

11.11. Товарищеский матч. Бельгия – Швейцария. Брюссель. 21:45

14.11. Лига наций. Германия – Украина. Лейпциг. 21:45

14.11. Лига наций. Швейцария – Испания. Базель. 21:45

17.11. Лига наций. Швейцария – Украина. Люцерн. 21:45

17.11. Лига наций. Испания – Германия. Севилья. 21:45

На Евро-2020 сборная Украины в группе встретится с Нидерландами и Австрией.

Календарь матчей соперников Украины на Евро в 2020 году

11.11. Товарищеский матч. Люксембург – Австрия. Люксембург. 21.30

11.11. Товарищеский матч. Нидерланды – Испания. Амстердам. 21:45

15.11. Лига наций. Нидерланды – Босния и Герцеговина. Амстердам. 19:00

15.11. Лига наций. Австрия – Северная Ирландия. Вена. 21:45

18.11. Лига наций. Польша – Нидерланды. Хожув. 21:45

18.11. Лига наций. Австрия – Норвегия. Вена. 21:45

Еще один соперник Украины на Евро-2020 определится в плей-офф квалификации. Соперником Украины станет победитель матча Грузия – Северная Македония.

Календарь матчей потенциальных соперников Украины на Евро в 2020 году

12.11. Плей-офф Евро-2020. Грузия – Северная Македония. Тбилиси. 19:00

15.11. Лига наций. Северная Македония – Эстония. Скопье. 16:00

15.11. Лига наций. Грузия – Армения. Батуми. 19:00

18.11. Лига наций. Грузия – Эстония. Батуми. 19:00

18.11. Лига наций. Армения – Северная Македония. Ереван. 19:00