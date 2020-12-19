Очередной гол Харатина помог Ференцварошу успешно завершить год
Лидер венгерского чемпионата победил в заключительном матче 2020-го благодаря голу Игоря Харатина.
Ференцварош и Будафок забивали только после перерыва. Счет открыл капитан хозяев Герге Ловренчич, а вскоре Игорь Харатин увеличил преимущество до двух голов. Украинец реализовал пенальти во втором поединке подряд. Правда, гостям удалось один мяч отквитать.
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Харатин вышел в старте и провел на поле 81 минуту. Со скамьи запасных игру начал другой украинский сборник Александр Зубков – он появился на 66-й минуте.
Накануне в прессе распространили информацию о потенциальном прощании Сергея Реброва и Ференцвароша. В любом случае на зимнюю паузу "Фради" уходят в статусе лидера. Ференцварош опережает Фехервар на 9 очков и имеет при этом один матч в запасе.
Голы: Ловренчич, 57, Харатин, 62 (пен) – Жори, 75
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