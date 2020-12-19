Лидер венгерского чемпионата победил в заключительном матче 2020-го благодаря голу Игоря Харатина.

Ференцварош и Будафок забивали только после перерыва. Счет открыл капитан хозяев Герге Ловренчич, а вскоре Игорь Харатин увеличил преимущество до двух голов. Украинец реализовал пенальти во втором поединке подряд. Правда, гостям удалось один мяч отквитать.

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Харатин вышел в старте и провел на поле 81 минуту. Со скамьи запасных игру начал другой украинский сборник Александр Зубков – он появился на 66-й минуте.

Накануне в прессе распространили информацию о потенциальном прощании Сергея Реброва и Ференцвароша. В любом случае на зимнюю паузу "Фради" уходят в статусе лидера. Ференцварош опережает Фехервар на 9 очков и имеет при этом один матч в запасе.

Чемпіонат Венгрии, 16 тур

Ференцварош – Будафок – 2:1