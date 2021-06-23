Как рассказал Игорь Цыганик, между основным составом и запасными игроками есть большой разрыв, из-за чего некоторые футболисты обижаются на Андрея Шевченко.

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Также журналист отметил, что тренерский состав не сумел достучаться до футболистов, из-за чего не лучшее эмоциональное состояние и у главного тренера команды.

Я себе представляю состояние Шевченко, когда ты понимаешь, что ничего изменить невозможно. После Евро будут делаться выводы. Есть определенные предельные моменты, после которых невозможно снова поверить в команду. Разочаровать болельщиков очень просто, влюбить – очень сложно, – заявил Цыганик.

Сборная Украины еще имеет теоретические шансы выйти в плей-офф Евро-2020. Для этого "желто-синим" нужно попасть в четверку лучших третьих команд. Шансы команды зависят от результатов в других группах.