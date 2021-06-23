Як розповів Ігор Циганик, між основним складом та запасними гравцями є великий розрив, через що деякі футболісти ображаються на Андрія Шевченка.

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Також журналіст зазначив, що тренерський склад не зумів достукатися до футболістів, через що не найкращий емоційний стан і в головного тренера команди.

Я собі уявляю стан Шевченка, коли ти розумієш, що нічого змінити неможливо. Після Євро будуть робитись висновки. Є певні граничні моменти, після яких неможливо знову повірити у команду. Розчарувати вболівальників дуже просто, закохати – дуже складно,

– заявив Циганик.

Збірна України ще має теоретичні шанси вийти в плей-оф Євро-2020. Для цього "жовто-синім" потрібно потрапити в четвірку найкращих третіх команд. Шанси команди залежать від результатів в інших групах.