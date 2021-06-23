Во вторник вечером у нас забрали одну из трех соломинок, которые позволяли "сине-желтым" пролезть в плей-офф. Хорватия и Шотландия не сыграли вничью ("клетчатые", в отличие от украинцев, собрались с силами на решающую битву и победили 3:1). Тем самым, эти команды подарили нам еще одну бессонную ночь и перенесли кульминацию на последний игровой день.

К теме Украина в 1/8 финала Евро-2020 – что для этого нужно: все условия и варианты

Уже однозначно известно, что в 1/8 финала Евро-2020 пробились две команды, финишировавшие на третьей позиции: Швейцария и Чехия.

Инфографика УЕФА

Следовательно, у нас остается только два варианта: реальный и фантастический.

Группа Е. За кого болеть ?

В 19:00 в Санкт-Петербурге и Севилье в параллельных матчах сойдутся Швеция с Польшей и Словакия с Испанией соответственно. Всего здесь два относительно реальных варианта:

победа Словакии над Испанией и не победа Польши над Швецией;

победа Испании над Словакией (1:0 , 2:1 или с разницей более чем в 2 гола) и не победа Польши над Швецией.

Группа F. За кого болеть ?

Если пазл не сложится, то в 22:00 у нас остается последняя спасительная соломинка с небольшими элементами чуда. Варианты также два:

победа Франции над Португалией с разницей в 3 гола и не победа Венгрии над Германией;

победа Франции над Португалией с разницей в 3 гола и победа Венгрии над Германией 2:0 ( счет 3:1 уже не подходит) или с разницей в 3 гола (у нас лучшие дисциплинарные показатели , чем в Германии).

Если украинская национальная команда таки вытянет счастливый билет, то сыграет с победителем одной из групп: Е или F (вероятно, Е). Ожидаемая дата поединка – 28 или 29 июня.