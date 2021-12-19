Уже этой зимой Дженоа планирует устроить распродажу игроков, среди которых и лидеры команды. Покинуть Геную могут Сальваторе Сиригу, Давиде Бираски и Маттию Дестро.

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Что касается Сиригу, действующего чемпиона Европы в составе сборной Италии, и Бираски, то клуб не считает их неприкосновенными и готов попрощаться с ними за разумную цену.

Дестро еще не подписал с Дженоа новый контракт, поэтому может вскоре покинуть команду Шевченко. Таким образом, уже совсем скоро тренер может остаться без лидеров коллектива.

Напомним, после 18 туров Серии А Дженоа имеет в активе всего 10 очков и борется за выживание. Отставание от спасительного 17 места сейчас составляет 2 очка.