По словам Сабо, еще в начале карьеры у Шевченко были большие проблемы. Футболист мог просто исчезнуть, но специалист сделал все возможное, чтобы тот не потерял свой талант.

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"Выяснили, что Шевченко имел плохую компанию, он покуривал всю эту х***ь. Раньше в Конче-Заспе была только одна дорога. Помню, я ехал и мимо меня промчался Шевченко под 180 км/ч на спортивном Мерседесе, который недавно купил", – рассказал Сабо.

Специалист обратился за помощью к Григорию и Игорю Суркисам. К счастью, те отреагировали мгновенно.

"Видимо, Игорь Михайлович поговорил с этими ребятами. Они ему не давали больше курить. Еще и баба была у Шевченко лет на 15 старше. Все силы отдавал. После этого он встал на ноги и превратился в Шевченко, которого мы все знаем. Его отец однажды сказал: "Андрюша, ты Сабо должен поставить памятник при жизни", – добавил тренер.