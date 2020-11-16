Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков поделился впечатлениями от премьерного вызова в сборную.

В воскресенье, 15 ноября, тренерский штаб сборной Украины дополнительно вызвал трех футболистов из молодежной сборной, среди которых оказался и полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков. Все трое присоединились к основной обойме, которая продолжает подготовку к ключевому противостоянию со швейцарцами.

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"Узнал о вызове в национальную сборную, когда летели со сборной U21 с Мальты, – рассказал в интервью "Shakhtar News" 18-летний полузащитник. – В аэропорту ко мне подошел администратор и сказал эту новость. Я не ожидал, был удивлен и раз десять переспросил – я ведь только в молодежке дебютировал! Эмоции были положительные, просто не передать словами. А уже по прилете о вызове стало известно официально. Национальная сборная – это мечта любого футболиста. И для меня дебютировать или даже просто вызываться в нее – это что-то неимоверное, драгоценный опыт".

Кроме Судакова, приглашение в главную команду страны получили хавбеки "Днепра-1" Сергей Булеца и Александр Назаренко.



Заключительный матч года против швейцарцев состоится 17 ноября в 21:45 в Люцерне.



