Півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков поділився враженнями від прем'єрного виклику до лав національної збірної.

У неділю, 15 листопада, тренерський штаб збірної України додатково викликав трьох футболістів з молодіжної збірної, серед яких опинився і півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков. Усі троє долучилися до основної обойми, яка продовжує підготовку до ключового протистояння зі швейцарцями.

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"Дізнався про виклик до національної збірної, коли летіли зі збірною U21 з Мальти, – розповів в інтерв’ю "Shakhtar News" 18-річний півзахисник. – В аеропорту до мене підійшов адміністратор і повідомив цю новину. Я не очікував, був здивований і разів десять перепитав – адже я щойно в молодіжці дебютував! Емоції були позитивні, просто не передати словами. А вже після прильоту про виклик стало відомо офіційно. Національна збірна – це мрія кожного футболіста. І для мене дебютувати або навіть просто викликатися до неї – це щось неймовірне, дорогоцінний досвід".

Окрім Судакова, запрошення до головної команди країни отримали хавбеки "Дніпра-1" Сергій Булеца та Олександр Назаренко.

Заключний матч року проти швейцарців відбудеться 17 листопада о 21:45 у Люцерні.



