Український форвард Євген Селезньов не збирається вішати бутси на цвях після скандалу з Колосом.

Українські букмеркери приймають ставки на те, де продовжить свою кар'єру Євген Селезньов. Одна з опцій – завершення кар'єри футболіста.

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"Ставки на те, що я оголошу про завершення кар'єри? Якщо хочете програти гроші, то ставте. Поки не поб'ю рекорд за голами в чемпіонатах України, ніхто мене не прибере з футболу", – сказав Селезньов.

На даний момент у таблиці бомбардирів чемпіонату України Селезньов із 116 м'ячами перебуває на 3 місці. На 7 голів його випереджають Максим Шацьких та Сергій Ребров.

Нагадаємо, Колос відправив Селезньова з турецьких зборів через нібито порушення режиму. Сам футболіст заперечує факт вживання алкоголю перед спарингом з Рухом із Бреста. Колос також офіційно не повідомив своєї версії.