За словами українського тренера, останнім часом він пережив сильний стрес. Перебуваючи на відпочинку із сім'єю, він навіть не зміг приділити належну увагу синам.

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Я не міг нормально заснути, постійно про щось думав. У п'ятницю рано вранці ми нарешті підписали з Ференцварошем папери про розірвання контракту, але я був дуже здивований заголовками газет, що нібито хотів покинути клуб. Ні. Все було не так, – розповів Ребров.

Зазначимо, що довго українець без роботи не просидів – він одразу очолив Аль-Айн з ОАЕ. За чутками, його зарплата становитиме 4 мільйони євро на рік.

У Ференцвароші Ребров тричі поспіль ставав чемпіоном, але конфлікт з керівництвом клубу змусив його піти на розірвання контракту.