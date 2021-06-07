Стартовый состав хозяев в определенной степени удивил. В воротах украинцев появился Андрей Пятов, который в последний раз выходил на поле еще в ноябре 2020-го. Кстати, для кипера "горняков" поединок с Кипром стал 97-м за национальную команду – теперь Андрея отдаляет лишь один матч от Олега Гусева, который идет четвертым в историческом реестре сборников. Еще одна интересная деталь "основы" от Шевченко – выход четырех защитников, три из которых номинально являются центральными.

Уже на стартовых минутах в игре возникла пауза – Роман Яремчук в борьбе травмировал вратаря Костантинос Панайи. После помощи врачей кипер продолжил игру. И в следующих нескольких атаках демонстрировал незаурядное мастерство. Сначала забивать мог Яремчук. Александр Зинченко прострелил в штрафную, а форвард Гента пробивал в упор – Панайи спас. Вскоре Яремчук после паса Александра Зубкова снова бил по воротам – выше. Кажется, все правильно делал Зинченко, но его выстрел приняла на себя штанга.

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На 36-й минуте Александр Зубков выходил один на один с вратарем и был готов пробивать. Однако защитник киприотов Антреас Панайоту завалил украинца в штрафной – пенальти плюс удаление для игрока гостей. К отметке подошел Андрей Ярмоленко и реализовал одиннадцатиметровый – на этот раз Панайи оказался бессилен. Заметим, что это был 35-й пенальти в истории сборной, 7-й из которых исполнял Ярмоленко (два неточно).

В компенсированное время к первому тайму "сине-желтые" получили право на еще один одиннадцатиметровый. Прострел Андрея Ярмоленко рукой остановил Янну. На этот раз пенальти выполнил Зинченко – 2:0.

На 59-й минуте украинцы провели идеальную атаку, которая завершилась третьим взятием ворот. Марлос сместился с левого фланга в центр и поочередно обыгрался с Ярмоленко и Зинченко. В заключительной фазе натурализованный бразилец прострелил вдоль ворот, где практически в одиночку ждал передачу Яремчук, который и отправил мяч в сетку.

Прошло несколько минут и украинцы забили снова. Ярмоленко пробил из-за пределов штрафной, а рикошет дезориентировал вратаря – есть 40-й гол Андрея за сборную! К лидеру рейтинга Андрея Шевченко остается 8 точных ударов.

Концовка встречи прошла в атаках хозяев, однако больше в этот вечер украинцы не забивали. Надеемся, оставили забитые мячи на чемпионат Европы. Для "сине-желтых" он стартует воскресным матчем против Нидерландов.

Обзор матча

Товарищеский матч

Украина – Кипр 4:0

Голы: Ярмоленко, 37 (пен.), 65, Зинченко, 45+2 (пен.), Яремчук, 59.

Удаление: Панайоту, 36.