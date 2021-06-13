Нидерланды – Украина: Малиновский пообещал сопернику "нечто особенное"

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча против Нидерландов. "Желто-синие" не боятся именитого соперника и готовы диктовать свои правила.
Футболист заявил о полной готовности к бою с Нидерландами. Команда Шевченко подробно изучила соперника и хорошо подготовилась к поединку.
Интересно Украина объявила заявку на матч с Нидерландами – опять без лидера
Играть с Нидерландами в открытый футбол, возможно, не самая лучшая идея. Мы приготовили нечто особенное, но нужно посмотреть, как это будет работать, – сказал Руслан.
По мнению Руслана, ключевыми станут первые 20 минут матча, ведь соперник под давлением собственных трибун организует активное наступление на ворота "желто-синих".
Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже сегодня, 13 июня, матчем с Нидерландами. Начало встречи в 22:00.Премьера во Львове, пушка Алиева, рекорд Пятова: история встреч Нидерландов и Украины