Нидерланды – Украина: Малиновский пообещал сопернику "нечто особенное"

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча против Нидерландов. "Желто-синие" не боятся именитого соперника и готовы диктовать свои правила.

Футболист заявил о полной готовности к бою с Нидерландами. Команда Шевченко подробно изучила соперника и хорошо подготовилась к поединку.

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Играть с Нидерландами в открытый футбол, возможно, не самая лучшая идея. Мы приготовили нечто особенное, но нужно посмотреть, как это будет работать, – сказал Руслан.

По мнению Руслана, ключевыми станут первые 20 минут матча, ведь соперник под давлением собственных трибун организует активное наступление на ворота "желто-синих".

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже сегодня, 13 июня, матчем с Нидерландами. Начало встречи в 22:00.