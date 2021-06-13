Главный тренер национальной команды еще до игры сообщал, что не сможет рассчитывать на одного из лидеров динамовца Виктора Цыганкова, который пропустит стартовый матч на Евро-2020 из-за травмы. Также в конечную заявку не попали футболист Шахтера Георгий Судаков и игрок Гента Роман Безус.

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Официальная заявка сборной Украины на поединок с Нидерландами

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер).

Защитники: Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов (все – Динамо), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба – Шахтер).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (оба – Динамо), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия) Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Беседин (Динамо Киев), Артем Довбик (СК Днепр-1).

Противостояние Нидерландов и Украины состоится в Амстердаме в 22:00 по Киеву. Тремя часами ранее встретятся другие представители группы С: Северная Македония и Австрия.