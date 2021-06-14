В общем де Бур доволен игрой своей команды. Победу над Украиной специалист считает заслуженной, а также отметил игру двух украинских футболистов, которые создали проблемы его подопечным.

Кстати Шедевр Ярмоленко может стать лучшим голом первого тура Евро-2020

Мы могли предусмотреть первый гол за десять секунд до этого. Ярмоленко его искал. Вы знаете, что он левоногий – это его черта, поэтому должны защищаться против него лучше, а мы этого не сделали. Это был красивый гол, но мы могли его избежать, – считает де Бур.

Во втором голе украинцев тренер отметил роль Зинченко и ошибку собственных защитников.

Напомним, "желто-синие" в драматичном матче проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3. Уступая по ходу поединка 0:2, подопечные Шевченко сумели восстановить статус-кво, но удержать ничью нашей команде не удалось.