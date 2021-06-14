Загалом де Бур задоволений грою своєї команди. Перемогу над Україною фахівець вважає заслуженою, а також відзначив гру двох українських футболістів, які створили проблеми його підопічним.

До речі Шедевр Ярмоленка може стати найкращим голом першого туру Євро-2020

Ми могли передбачити перший гол за десять секунд до цього. Ярмоленко його шукав. Ви знаєте, що він лівоногий – це його риса, тому повинні захищатись проти нього краще, а ми цього не зробили. Це був красивий гол, але ми могли його уникнути, – вважає де Бур.

У другому голі українців тренер відзначив роль Зінченка та помилку власних захисників.

Нагадаємо, "жовто-сині" у драматичному матчі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3. Поступаючись по ходу поєдинку 0:2, підопічні Шевченка зуміли відновити статус-кво, але втримати нічию нашій команді не вдалося.