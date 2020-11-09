Збірна Німеччини активно готується до матчу проти України. Однак перед цим німці зіграють проти збірної Чехії товариський матч. Та основні гравці німецької збірної на цю гру не вийдуть.

У листопаді на збірну Німеччини очікує три матчі. Перший з них відбудеться 11 листопада, коли "Маншафт" приймуть збірну Чехії. Це буде товариська гра. Два наступні матчі – в рамках Ліги націй. 14 листопада німці зіграють проти України, а 17 листопада – проти Іспанії.

Відтак на товариський матч точно не вийдуть гравці, які вважаються основними в збірній Німеччини. Більше відпочинку отримають одразу семеро футболістів. Це воротар Мануель Нойєр, захисник Маттіас Гінтер, півзахисники Серж Гнабрі, Леон Горетцка, Тоні Кроос, Лерой Сане та нападник Тімо Вернер. Всі вони вже готуватимуться конкретно до матчу проти збірної України.

Варто додати, що раніше в цьому списку був і Йозуа Кімміх. Однак гравець "Баварії" отримав ушкодження і точно не зіграє до кінця 2020 року.

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Матч Німеччина – Україна відбудеться в суботу, 14 листопада, у Ляйпцигу. Після цього українці зіграють проти Швейцарії 17 листопада. А німці в цей день – проти Іспанії.