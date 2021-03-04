Несмотря на ассист Шведа, Мехелен не пробился в полуфинал Кубка
Команда Марьяна Шведа уступила Генку в четвертьфинале Кубка Бельгии. Украинец вышел на поле при счете 0:2 сразу после перерыва.
Источник: 24 канал
Генк очень быстро повел в счете и уже на 10-й минуте побеждал 2:0. В перерыве тренерский штаб Мехелена выпустил на поле Марьяна Шведа.
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Однако вскоре хозяева увеличили преимущество усилиями Кристиана Торстведта, оформившего дубль. На 82-й минуте Мехелну удалось один мяч отыграть – Швед отдал голевую передачу на Керима Мрабти.
Однако через несколько минут Генк отличился еще раз – Тео Бонгонда поставил финальную точку.
Кубок Бельгии, 1/4 финала
Генк – Мехелен 4:1
Голы: Торстведт, 2, 64, Муньйос, 10, Бонгонда, 85 – Мрабти, 82.
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