Команда Мар'яна Шведа поступилася Генку у чвертьфіналі Кубка Бельгії. Українець вийшов на поле за рахунку 0:2 одразу по перерві.

Джерело: 24 канал

Генк дуже швидко повів у рахунку і вже на 10-й хвилині перемагав 2:0. У перерві тренерський штаб Мехелена випустив на поле Мар'яна Шведа.

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Однак незабаром господарі збільшили перевагу зусиллями Крістіана Торстведта, який оформив дубль. На 82-й хвилині Мехелену вдалося один м'яч відіграти – Швед віддав гольову передачу на Керіма Мрабті.

Проте через кілька хвилин Генк відзначився ще раз – Тео Бонгонда поставив фінальну крапку.

Кубок Бельгії, 1/4 фіналу

Генк – Мехелен 4:1

Голи: Торстведт, 2, 64, Муньйос, 10, Бонгонда, 85 – Мрабті, 82.