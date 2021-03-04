Незважаючи на асист Шведа, Мехелен не пробився у півфінал Кубка
Команда Мар'яна Шведа поступилася Генку у чвертьфіналі Кубка Бельгії. Українець вийшов на поле за рахунку 0:2 одразу по перерві.
Джерело: 24 канал
Генк дуже швидко повів у рахунку і вже на 10-й хвилині перемагав 2:0. У перерві тренерський штаб Мехелена випустив на поле Мар'яна Шведа.
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Однак незабаром господарі збільшили перевагу зусиллями Крістіана Торстведта, який оформив дубль. На 82-й хвилині Мехелену вдалося один м'яч відіграти – Швед віддав гольову передачу на Керіма Мрабті.
Проте через кілька хвилин Генк відзначився ще раз – Тео Бонгонда поставив фінальну крапку.
Кубок Бельгії, 1/4 фіналу
Генк – Мехелен 4:1
Голи: Торстведт, 2, 64, Муньйос, 10, Бонгонда, 85 – Мрабті, 82.
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