Сейвы украинских голкиперов получили признание от Европейского футбольного союза.

Дебют Руслана Нещерета и Анатолия Трубина в текущем розыгрыше Лиги чемпионов можно назвать более чем удачным. УЕФА на своей странице в Instagram опубликовал лучшие сейвы, среди которых оказались действия обоих молодых украинских голкиперов.

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Интересно, что оба сейва, которые получили внимание от УЕФА, гоклиперы осуществили после ударов со штрафного. Нещерет в фантастическом прыжке отбил удар Лионеля Месси, а Трубин не дал отличиться Лукаку.

Напомним, что Трубина активно сватают в Интер, который ищет преемника Хандановичу.