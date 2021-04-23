Травма плеча еще долго не даст покоя Руслану Нещерету. На футбольном поле он появится через несколько месяцев.

19-летний вратарь киевского Динамо Руслан Нещерет отправился в Мюнхен. Уже сегодня ему прооперируют травмированное плечо.

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Травмы, вратарь получил на тренировке, придется долго лечить. По прогнозам врачей, реабилитация продлится около 3 месяцев, но более точные сроки будут известны уже после операции.

Голкипер в составе главной команды провел 4 матча. Он пропустил 6 голов, а в 1 поединке удержал свои владения на замке.



