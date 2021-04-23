Нещерет потребує операції: відновлення талановитого голкіпера Динамо затягнеться
Травма плеча ще довго не дасть спокою Руслану Нещерету. На футбольному полі він з'явиться через декілька місяців.
Джерело:Сайт Динамо
19-річний воротар київського Динамо Руслан Нещерет вирушив до Мюнхена. Вже сьогодні йому прооперують травмоване плече.
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Травму, яку воротар отримав на тренуванні, доведеться довго лікувати. За прогнозами лікарів, реабілітація триватиме близько 3 місяців, але більш точні терміни будуть відомі вже після операції.
Голкіпер у складі головної команди провів 4 матчі. Він пропустив 6 голів, а в 1 поєдинку втримав свої володіння на замку.
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