Травма плеча ще довго не дасть спокою Руслану Нещерету. На футбольному полі він з'явиться через декілька місяців.

19-річний воротар київського Динамо Руслан Нещерет вирушив до Мюнхена. Вже сьогодні йому прооперують травмоване плече.

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Травму, яку воротар отримав на тренуванні, доведеться довго лікувати. За прогнозами лікарів, реабілітація триватиме близько 3 місяців, але більш точні терміни будуть відомі вже після операції.

Голкіпер у складі головної команди провів 4 матчі. Він пропустив 6 голів, а в 1 поєдинку втримав свої володіння на замку.



