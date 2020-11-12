На старті поєдинку проти збірної Польщі капітан "синьо-жовтих" не реалізував пенальті. Андрій Ярмоленко вдруге схибив з "позначки" за час виступів у збірній України.

На 11-й хвилині матчу в Хожуві Андрій Ярмоленко заробив пенальті і сам взявся його виконувати. Капітан збірної перехитрив Лукаша Скорупскі, який стрибнув у протилежний кут, проте м'яч влучив у штангу.

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Для Ярмоленка це був шостий пенальті у футболці збірної України. Чотири спроби виявилися успішними – Андрій забивав збірним Франції, Туреччини, Сербії і Словаччини. Шість років тому, у жовтні 2014-го, Ярмоленко влучив у каркас воріт після удару з "позначки" в поєдинку проти македонців на "Арені Львів".

З урахуванням останнього одинадцятиметрового Ярмоленка "синьо-жовті" виконували 34 пенальті, 5 з яких виявилися невдалими. Раніше свої спроби не реалізовували Максим Калініченко (проти Ізраїля), Андрій Шевченко (проти Англії) та Євген Коноплянка (проти Ісландії).

11 листопада національна збірна України поступилася у Хожуві збірній Польщі з рахунком 0:2. Долю протистояння вирішили нереалізований пенальті Андрія Ярмоленка і помилка голкіпера Андрія Луніна.