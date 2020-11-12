Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение в товарищеском матче против Польши. Тренер доволен игрой своих подопечных и отметил, что не нужно делать из этого результата особую драму.

Украинский наставник поделился своими впечатлениями от игры на послематчевой пресс конференции, сообщает УАФ. Единственное чем специалист остался недоволен по итогам игры - это результат и реализация моментов.

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По его словам, команда показала достойный футбол, более доминировала на поле, но не хватало завершающего удара в стадии атаки. Мы допустили две ошибки и очень сильно за них были наказаны. Это футбол. Не нужно делать из этого особой драмы. Я доволен игрой и футболистами. Если убрать результат, то я назову эту игру положительной для нас с точки зрения команды,

– сказал Шевченко.

Эта игра принесла много информации для размышлений тренерскому штабу.

"Мы пытались сбалансировать состав, как и Польша. Кто-то провел 45 минут, кто-то вообще не играл. Нас впереди ждут важные поединки. Товарищеский матч дала достаточно информации обоим тренерам, что главное. Не вижу смысла давать по матчу некую общую оценку. Для меня это положительный поединок по отдаче, структуре и организации игры ", – заверил тренер сборной Украины.

На вопрос об ошибке Андрея Лунина в момент первого гола Польши Шевченко полностью поддержал 21-летнего голкипера. Андрей - талантливый вратарь, играет в футбольном Гранди, где получит мало игровой практики. Поэтому тренерский штаб решил дать шанс вратарю "Реала", который он почти сполна использовал. Андрей Николаевич добавил, что качество поля не совсем соответствовала уровню, необходимому для быстрой игры его подопечных. Скорее всего, это и стало причиной ошибки Лунина, у которого срезался мяч. Кроме того ошибки, 44-летний наставник остался доволен игрой голкипера украинских владений.

Как это было