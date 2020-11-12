Андрей Шевченко о поражении Украины от Польши
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение в товарищеском матче против Польши. Тренер доволен игрой своих подопечных и отметил, что не нужно делать из этого результата особую драму.
Эта игра принесла много информации для размышлений тренерскому штабу.
"Мы пытались сбалансировать состав, как и Польша. Кто-то провел 45 минут, кто-то вообще не играл. Нас впереди ждут важные поединки. Товарищеский матч дала достаточно информации обоим тренерам, что главное. Не вижу смысла давать по матчу некую общую оценку. Для меня это положительный поединок по отдаче, структуре и организации игры ", – заверил тренер сборной Украины.