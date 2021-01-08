Бывший тренер национальной сборной Йожеф Сабо поделился мыслями о результатах жеребьевки квалификации ЧМ-2022.

По мнению Йожефа Сабо, Франция является фаворитом нашей группы, однако с хорошей подготовкой и настроением можно одолеть любую команду. Об этом он рассказал в комментарии порталу Команда1.

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"Что тут говорить? Франция есть Франция. Она однозначный фаворит нашей группы. Однако, если сборная Украины к матчам с этим соперником подойдет без кадровых проблем, то можно и побороться с этим противником. Непобедимых команд не существует.

Казахстан и Финляндия прогрессируют, но по своему уровню наша сборная сильнее. Непросто будет с Боснией и Герцеговиной, чьи игроки выступают в сильных европейских чемпионатах. И все же команда Андрея Шевченко как минимум должна занять второе место", – сказал Сабо.

Напомним, за путевку на чемпионат мира в Катаре подопечные Андрея Шевченко будут соревноваться с Францией, Боснией и Грецеговиною, Финляндией и Казахстаном.