Не знаю, чем Шапаренко уступает Малиновскому и Зинченко, – тренер о прогрессе динамовца

Эдуард Хавров, наставник, который работал в Мариуполе с юным Николаем Шапаренко вспомнил первые шаги футболиста на детском уровне. Кроме того, специалист спрогнозировал будущее развитие Шапаренко.

Эдуард Хавров сейчас возглавляет Энергию из Новой Каховки. Наставник вспомнил свои эмоции после недавнего гола Шапаренко в ворота сборной Франции.

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"Коля молодец, хороший гол положил! Смотрел по телефону эту игру в автобусе по дороге в Мариуполь – как раз возвращались домой после матча. Не скажу, что это стало для меня неожиданностью. Все Колины игры и до этого были качественны, результативны и продуктивны. Да, оказался в нужном месте. Взял на себя ответственность – пробил. С техникой у него никогда не было проблем. Но и кроме этого, он выиграл много единоборств – по такой игре могут быть только хорошие отзывы", – считает Хавров.

Также наставник вспомнил детские эмоции Шапаренко и то, как парень переживал неудачи:

Он все принимал близко к сердцу. Особенно, когда в первую команду Ильичевца перешел. Накричит кто-то или голос повысит и Коля мгновенно реагировал.

Кроме того, Эдуард Анатольевич отметил сильные качества юноши, которые позволяли ему выделяться среди сверстников:

Техника и отсутствие страха брать игру на себя. В этом возрасте такое редко у кого бывает. У нас чему учат? Сохранить мяч и отдать ближнему – главное не потерять. Он во многих эпизодах шел в обводку, не всегда удачно, не всегда успешно. Но если не пробовать, никогда не получится.

Хавров предсказывает успешное будущее своему бывшему подопечному:

Малиновский играет в хорошем европейском клубе. Зинченко играет в хорошем европейском клубе. Мы сами боимся больше, чем есть на самом деле. Не знаю, чем сегодняшний Шапаренко уступает тем футболистам. Только в возрасте, хотя это, скорее, плюс. 21 год - все еще впереди. Коля пошагово идет, постоянно прогрессирует. Стал игроком основного состава Динамо. Вспомните, два года назад при других тренерах эту тему никто даже не поднимал.

Экс-наставник "молодежки" Ильичевца, где начинал Шапаренко, добавляет, что игрок получает доверие от Мирчи Луческу: "Это важное качество – футболист это чувствует и по-другому начинает работать. В футболе, как и в жизни, без доверия ничего не получается. В таком случае нужно искать своего тренера. Коля его нашел. Луческу видел не один десяток таких как Шапаренко. Уверен, со временем он проявит себя в ведущих европейских клубах. По крайней мере, у него все для этого есть. Важно только избежать травм. Свой потенциал он не полностью раскрыл и будет прибавлять", – заметил Хавров.

В текущем сезоне в составе Динамо Николай Шапаренко провел 8 матчей и отметился одним забитым голом.