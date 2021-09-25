Эдуард Хавров сейчас возглавляет Энергию из Новой Каховки. Наставник вспомнил свои эмоции после недавнего гола Шапаренко в ворота сборной Франции.

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"Коля молодец, хороший гол положил! Смотрел по телефону эту игру в автобусе по дороге в Мариуполь – как раз возвращались домой после матча. Не скажу, что это стало для меня неожиданностью. Все Колины игры и до этого были качественны, результативны и продуктивны. Да, оказался в нужном месте. Взял на себя ответственность – пробил. С техникой у него никогда не было проблем. Но и кроме этого, он выиграл много единоборств – по такой игре могут быть только хорошие отзывы", – считает Хавров.

Также наставник вспомнил детские эмоции Шапаренко и то, как парень переживал неудачи:

Он все принимал близко к сердцу. Особенно, когда в первую команду Ильичевца перешел. Накричит кто-то или голос повысит и Коля мгновенно реагировал.

Кроме того, Эдуард Анатольевич отметил сильные качества юноши, которые позволяли ему выделяться среди сверстников:

Техника и отсутствие страха брать игру на себя. В этом возрасте такое редко у кого бывает. У нас чему учат? Сохранить мяч и отдать ближнему – главное не потерять. Он во многих эпизодах шел в обводку, не всегда удачно, не всегда успешно. Но если не пробовать, никогда не получится.

Хавров предсказывает успешное будущее своему бывшему подопечному:

Малиновский играет в хорошем европейском клубе. Зинченко играет в хорошем европейском клубе. Мы сами боимся больше, чем есть на самом деле. Не знаю, чем сегодняшний Шапаренко уступает тем футболистам. Только в возрасте, хотя это, скорее, плюс. 21 год - все еще впереди. Коля пошагово идет, постоянно прогрессирует. Стал игроком основного состава Динамо. Вспомните, два года назад при других тренерах эту тему никто даже не поднимал.

Экс-наставник "молодежки" Ильичевца, где начинал Шапаренко, добавляет, что игрок получает доверие от Мирчи Луческу: "Это важное качество – футболист это чувствует и по-другому начинает работать. В футболе, как и в жизни, без доверия ничего не получается. В таком случае нужно искать своего тренера. Коля его нашел. Луческу видел не один десяток таких как Шапаренко. Уверен, со временем он проявит себя в ведущих европейских клубах. По крайней мере, у него все для этого есть. Важно только избежать травм. Свой потенциал он не полностью раскрыл и будет прибавлять", – заметил Хавров.

В текущем сезоне в составе Динамо Николай Шапаренко провел 8 матчей и отметился одним забитым голом.