Едуард Хавров нині очолює Енергію з Нової Каховки. Наставник пригадав свої емоції після недавнього гола Шапаренка у ворота збірної Франції.

Читайте також Маліновському співають оди: колишній партнер Руслана в захваті від гри українця

"Коля молодець, хороший гол поклав! Не скажу, що це стало для мене несподіванкою. Всі Миколині ігри і до цього були якісні, ефективні та продуктивні. Так, опинився в потрібному місці. Взяв на себе відповідальність – пробив. З технікою у нього ніколи не було проблем. Але і крім цього, він виграв багато єдиноборств – по такій грі можуть бути тільки хороші відгуки", – вважає Хавров.

Також наставник пригадав дитячі емоції Шапаренка і те, як хлопець переживав невдачі:

Він все близько до серця брав. Особливо, коли в першу команду Іллічівця перейшов. Накричить хтось або голос підвищить і Коля миттєво реагував.

Крім того, Едуард Анатолійович відзначив сильні якості юнака, які дозволяли йому виділятися з-поміж однолітків:

Техніка і відсутність страху брати гру на себе. У цьому віці таке рідко у кого буває. У нас чому вчать? Зберегти м'яч і віддати ближньому – головне не втратити. Він у багатьох епізодах йшов у обігращ, не завжди вдало, не завжди успішно. Але якщо не пробувати, ніколи не вдасться.

Хавров пророкує успішне майбутнє своєму колишньому підопічному:

Маліновський грає в хорошому європейському клубі. Зінченко грає в хорошому європейському клубі. Ми самі боїмося більше, ніж є насправді. Не знаю, чим нинішній Шапаренко поступається тим футболістам. Тільки у віці, хоча це, скоріше, плюс. 21 рік – все ще попереду. Коля покроково йде, постійно прогресує. Став гравцем основного складу Динамо. Згадайте, два роки тому при інших тренерах цю тему ніхто навіть не підіймав.

Екснаставник "молодіжки" Іллічівця, де розпочинав Шапаренко, додає, що гравець отримує довіру від Мірчі Луческу: "Це важлива якість – футболіст це відчуває і по-іншому починає працювати. У футболі, як і в житті, без довіри нічого не виходить. У такому випадку потрібно шукати свого тренера. Коля його знайшов. Луческу бачив не один десяток таких як Шапаренко. Упевнений, з часом він проявить себе в провідних європейських клубах. У всякому разі, у нього все для цього є. Важливо тільки уникнути травм. Свій потенціал він не повністю розкрив і буде додавати", – зазначив Хавров.

У поточному сезоні у складі Динамо Микола Шапаренко провів 8 поєдинків і відзначився одним забитим голом.