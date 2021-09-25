Джан Пьеро Гасперини выпустил Руслана Малиновского в стартовом составе на главный матч игрового дня в Серии А. И украинец оказался одним из самых заметных футболистов на "Сан-Сиро".

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Впрочем, старт поединка может записать себе в актив миланская команда (кстати, Малиновский уже на 4-й минуте получил желтую карточку). Николо Барелла выполнил роскошный пас с правого фланга, а Лаутаро Мартинесу удалось поймать мяч в воздухе и фантастическим образом поразить цель – невероятный гол от аргентинца!

Аталанта ответила на 30-й минуте не менее классным ударом. Это уже Руслан Малиновский разрядил свою пушку. Дуван Сапата сыграл пяткой, однако его пас прервал Стефан Де Врей. Малиновский подхватил мяч и мощно пробил из-за пределов штрафной – 1:1!

Празднование от Руслана / фото Getty Images

Прошло 8 минут и бергамаски вышли вперед. Опять не обошлось без Малиновского. Украинец опять запустил ракету, с которой без проблем Ханданович справился. Однако первым на добивании оказался Рафаэль Толои и отправил снаряд в цель.

На старте второго тайма Малиновский мог оформлять дубль. Очередной его классный удар, на этот раз со штрафного, приняла на себя штанга. На 62-й минуте Малиновского заменил Йосип Иличич, а через 10 минут Интер счет сравнял. Эдин Джеко удачно сыграл на добивании. Команды так и закончили – 2:2, зрелищная ничья (при том, что Интер не реализовал пенальти на 86-й минуте – Федерико Димарко угодил в перекладину).

Статистический портал WhoScored оценил перфоманс Малиновского высокой оценкой – 8,91 и признал лучшим игроком матча.

Видео гола Малиновского

Чемпионат Италии, 6 тур

Интер – Аталанта 2:2

Голы: Лаутаро Мартинес, 5, Джеко, 71 – Малиновский, 30, Толои, 38.