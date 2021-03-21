Артем Довбик уже получал приглашение в главную команду страны перед матчами отбора на ЧМ-2018, однако так и не дебютировал. В этом сезоне нападающий СК Днепр-1 отличился 5 голами.

Источник: официальный сайт УАФ

В связи с большим количеством травмированных главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко дополнительно вызвал накануне старта отбора на ЧМ-2022 Артема Довбика. Несколько сборников не смогут помочь команде в мартовских поединках.

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В частности, из-за мышечных повреждения пропустят сбор Артем Беседин и Виктор Цыганков. Также не успел восстановиться от травмы Тарас Степаненко. Еще ранее стало известно о положительных ПЦР-тестах Игоря Харатина и Виктора Корниенко.

Всего в списке Шевченко 29 футболистов, которые в понедельник должны прибыть в расположение сборной в столице. Утром запланировано тестирование на коронавирус. Напомним, что уже 24 марта сборная Украины сыграет на выезде с Францией. А потом в Киеве "сине-желтые" примут Финляндию (28 марта) и Казахстан (31 марта).