Украинец появился на заключительные 5 минут, а его команда забила единственный гол на последней минуте.

Источник: 24 канал

Поединок на Сардинии выдался для Аталанты очень тяжелым. Развязка матча случилась в одной из последних атак.

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На 85-й минуте Джан Пьеро Гасперини выпустил на замену Руслана Малиновского, который активно взялся за дело. Украинец совершил три кроссы и восемь раз встретился с мячом.

Решающий гол с передачи россиянина Алексея Миранчука забил Луис Муриель, который качнул двух защитников, вошел в штрафную и мощно пробил. Малиновский участия в голевой атаке не принимал. В день своего рождения Виктор Коваленко наблюдал за противостоянием со скамейки запасных.

Сразу три команды набрали по 40 очков – Наполи, Лацио и Аталанта делят пятую строчку турнирной таблицы Серии А.

Обзор матча

Чемпионат Италии, 22 тур

Кальяри – Аталанта 0:1

Гол: Муриель, 90.