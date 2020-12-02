Нападающий Шахтера Жуниор Мораес не скоро сможет помочь своей команде на футбольном поле.

Форвард донецкого Шахтера Жуниор Мораес не сыграет до конца года, сообщает официальный сайт "горняков".

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Нападающий сборной Украины травмировал бедро во время столкновения с Рафаэлем Вараном в матче Лиги чемпионов против мадридского Реала, поэтому был вынужден покинуть поле уже на 25-й минуте.

Врачи провели диагностику и обнаружили обширную гематому. Когда именно Мораес сможет вернуться к тренировкам – пока не сообщается.

Отметим, что в итоге дончане победили со счетом 2:0 и сохранили шансы на 1/8 финала Лиги чемпионов.

До конца 2020 года "горняки" должны сыграть еще 3 матча: поединки УПЛ с Минаем и Ингульцом (5 и 13 декабря), а также побороться за место в плей-офф Лиги чемпионов с Интером (9 декабря).