Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс нескоро зможе допомогти своїй команді на футбольному полі.

Форвард донецького Шахтаря Жуніор Мораєс не зіграє до кінця року, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Нападник збірної України травмував стегно під час зіткнення з Рафаелем Вараном у матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Реала, тому був змушений покинути поле вже на 25-й хвилині.

Лікарі провели діагностику та виявили обширну гематому. Коли саме Мораєс зможе повернутися до тренувань – наразі не повідомляється.

Зазначимо, що у підсумку донеччани перемогли з рахунком 2:0 та зберегли шанси на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

До кінця 2020 року "гірники" мають зіграти ще 3 матчі: поєдинки УПЛ з Минаєм та Інгульцем (5 і 13 грудня), а також поборотися за місце в плей-оф Ліги чемпіонів з Інтером (9 грудня).