Наши в Бельгии: прекрасный матч Безуса, ничьи Шведа и Соболя, поздний выход Кухаревича
Источник:24 канал
Лига Жупиле – территория украинских легионеров. Очередной игровой день подарил нам немало событий с участием наших земляков.
В субботу Мехелен и Зюлте-Варегем выдали эпическое начало матча. Менее чем за 20 минут команды оформили четыре гола. Правда, потом больше не забивали. Марьян Швед вышел на замену в составе хозяев на 70-й минуте, но снова покинул поле без результативных действий.
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В воскресенье Эдуард Соболь появился в старте Брюгге и провел на поле 56 минут в битве с Антверпеном. Противостояние команд, находящихся среди лидеров Лиги Жупиле, запомнилось нервной концовкой с двумя удалениями.
Соболь в игре с Антверпеном / фото Getty Images
Все 90 минут за Гент сыграл Роман Безус. Украинец помог победить Генк на выезде и отметился голом – Роман реализовал пенальти. Более того, Безус сам его заработал. Кроме того, украинец принял ключевое участие в первой голевой атаке "буйволов".
Обзор матча Генк – Гент
Наиболее поздний матч тура между Левеном и Сент-Трюйденом (4:1) также не прошел без участия украинца. Правда, Николай Кухаревич вступил в игру лишь на 90+1 минуте в составе хозяев.
Также стоит добавить, что Богдан Михайличенко со скамейки запасных наблюдал за победой Андерлехта в поединке с Беерсхот (4:2).
Чемпионат Бельгии, 12-й тур
Мехелен – Зюлте-Варегем 2:2
Голи: Кейперс, 5, Волш, 7 – Гано, 10, Сиссако, 16.
Антверпен – Брюгге 1:1
Голи: Энгельс, 35 – Ванакен, 45+2
Генк – Гент 0:3
Голы: Самуаз, 43, Безус, 60 (пен), Тиссудали, 79.
Левен – Сент-Трюйден 4:1
Голи: Каба, 60, 78 (с пенальти), Схрейверс, 67, Мертенс, 82 – Лавале, 63.