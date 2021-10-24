В субботу Мехелен и Зюлте-Варегем выдали эпическое начало матча. Менее чем за 20 минут команды оформили четыре гола. Правда, потом больше не забивали. Марьян Швед вышел на замену в составе хозяев на 70-й минуте, но снова покинул поле без результативных действий.

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В воскресенье Эдуард Соболь появился в старте Брюгге и провел на поле 56 минут в битве с Антверпеном. Противостояние команд, находящихся среди лидеров Лиги Жупиле, запомнилось нервной концовкой с двумя удалениями.

Соболь в игре с Антверпеном / фото Getty Images

Все 90 минут за Гент сыграл Роман Безус. Украинец помог победить Генк на выезде и отметился голом – Роман реализовал пенальти. Более того, Безус сам его заработал. Кроме того, украинец принял ключевое участие в первой голевой атаке "буйволов".

Обзор матча Генк – Гент

Наиболее поздний матч тура между Левеном и Сент-Трюйденом (4:1) также не прошел без участия украинца. Правда, Николай Кухаревич вступил в игру лишь на 90+1 минуте в составе хозяев.

Также стоит добавить, что Богдан Михайличенко со скамейки запасных наблюдал за победой Андерлехта в поединке с Беерсхот (4:2).

Чемпионат Бельгии, 12-й тур

Мехелен – Зюлте-Варегем 2:2

Голи: Кейперс, 5, Волш, 7 – Гано, 10, Сиссако, 16.

Антверпен – Брюгге 1:1

Голи: Энгельс, 35 – Ванакен, 45+2

Генк – Гент 0:3

Голы: Самуаз, 43, Безус, 60 (пен), Тиссудали, 79.

Левен – Сент-Трюйден 4:1

Голи: Каба, 60, 78 (с пенальти), Схрейверс, 67, Мертенс, 82 – Лавале, 63.