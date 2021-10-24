Руслан вернулся в стартовый состав Аталанты, однако провел откровенно слабый первый тайм. Впрочем, уже на старте второй половины Малиновскому удался мощный удар в фирменном стиле из-за пределов штрафной – 1:0.
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Удержать победу хозяева не смогли. На 86-й минуте украинец покинул поле, а в компенсированное время Аталанта упустила преимущество. Португалец Бету удачно сыграл при подаче от углового флажка.
После 9 сыгранных туров у бергамасков 15 очков, Удинезе набрал 10 пунктов.
Обзор матча
Чемпионат Италии, 9 тур
Аталанта – Удинезе 1:1
Голы: Малиновский, 56 – Бету, 90+4.