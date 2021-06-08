Українська національна команда мешкатиме у готелі "Каро". Вже у середу на підопічних Андрія Шевченка чекає чимало подій.

До теми Євро-2020: розклад матчів збірної України на чемпіонаті Європи з футболу

Повідомляється, що об 11:30 стартує пресконференція головного тренера збірної та одного з гравців. На вечір заплановано прем'єрне тренування у Румунії. Відбудеться воно на стадіоні "Волунтарі".

Фото УАФ

Фото УАФ

Фото УАФ

Нагадаємо, що у неділю, 13 червня, збірна України стартує на Євро-2020 протистоянням з Нідерландами в Амстердамі.