Нас уже за это наказывали: Ярмоленко жалеет о нереализованном моменте и оценил свою форму

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче против Северной Ирландии.

Футболист очень благодарен болельщикам за звание лучшего игрока матча, но отметил проблемы в реализации. По его мнению, он набрал хорошие физические обороты, но забивать и демонстрировать свою яркую игру ему еще мешает отсутствие игровой практики.

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Также вингер не может забыть прекрасную возможность, которую ему не удалось реализовать.

О каком моменте больше всего жалею? Наверное, во втором тайме, когда я бил с правой, а вратарь отбил. Было ли ощущение, что может завершиться матч со счетом 1:1? Было, но мы старались друг друга поддерживать. Пытались друг другу напоминать, что нужно держать концентрацию, нельзя расслабляться, потому что мы помним, нас уже за это наказывали. Все ребята – молодцы, отдали много сил. Было много болельщиков, эта победа для них, – сказал Ярмоленко.

Уже 7 числа подопечные Шевченко сыграют товарищеский матч против Кипра, после чего отправятся на Евро-2020.