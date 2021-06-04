Футболіст дуже вдячний вболівальникам за звання найкращого гравця матчу, але відзначив проблеми у реалізації. На його думку, він набрав хороші фізичні оберти, але забивати по демонструвати свою яскраву гру йому ще заважає відсутність ігрової практики.

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Також вінгер не може забути чудову нагоду, яку йому не вдалося реалізувати.

За який момент найбільше шкодую? Напевне, у другому таймі, коли я бив з правої, а воротар відбив. Чи було відчуття, що може завершитись матч з рахунком 1:1? Було, але ми намагалися один одного підтримувати. Намагалися один одному нагадувати, що потрібно тримати концентрацію, не можна розслаблятися, тому що ми пам'ятаємо, нас вже за це карали. Всі хлопці – молодці, віддали багато сил. Було багато уболівальників, ця перемога для них, – сказав Ярмоленко.

Вже 7 числа підопічні Шевченка зіграють товариський матч проти Кіпру, після чого вирушать на Євро-2020.