Бывший наставник Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо недоволен тактикой "желто-синих" в матче 3 тура квалификации ЧМ-2022 против Казахстана.

По мнению Сабо, в матче против сборной Франции Шевченко выбрал правильный план на игру, поэтому команда добыла ничью.

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"В Париже, на мой взгляд, все было сделано правильно. Мы играли против топ-сборной, и надо было как-то сдержать эту команду, тем более, что недавно мы проиграли французам с крупным счетом. Эта тактика сработала. Хотя нельзя не признать, что Украине с французами тоже немного повезло, потому что они не реализовали еще несколько моментов", – сказал он.

Зато специалист не понимает, почему в матчах против Финляндии и Казахстана "желто-синие" играли по той же схеме.

"Вот в матче с финнами мне было непонятно, почему тренерский штаб Андрея Шевченко снова решил сыграть по этой же схеме. Начали изобретать велосипед – и все сломалось. Небольшой надлом произошел, так как не достигли с финнами и казахами побед, потеряли четыре очка. Поэтому , конечно, нужно время, чтобы разобраться с этим. Затем команде предстоит встретиться перед Евро, провести сборы, работа над ошибками и вернуться к своей игре", – добавил Сабо.