Головний тренер української національної команди підсумував двобій на "Олімпійському" і відповів на запитання по гарячих слідах. Зокрема, Андрій Шевченко висловив претензії до жахливої реалізації моментів.

"Думаю, коли створюються стільки моментів, а потім їх тринькають... На жаль, так трапляється, коли команда, яка грає проти нас, створює один момент – і забиває. І ми далі продовжуємо нереалізовувати моменти, які були. Кінцівка мені не сподобалася. У нас повинна бути організація, а наші футболісти втратили свої позиції. Тому результат негативний. Я беру всю відповідальність на себе. Попередив їх у перерві: "Хлопці, не тринькайте моменти. Ми повинні закривати гру". Прикро, що я мав рацію", – сказав наставник.

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Також Шевченко спростував зв'язок між втомою та невдалими результатами: "Я не помічав утоми. Так, були гравці, які трохи підсіли. Ми робили заміни. Ми давали можливість всім грати сьогодні. У трьох матчах була ротація, не бачу проблем у втомі. Бачу проблеми в концентрації, нереалізації моментів. Думаю, це дуже серйозний дзвіночок. Ми повинні повернутися назад – туди, звідки починали. Ми повинні стати командою, тому що все-таки такі тривожні моменти – там помилку допустили, тут пропустили момент, нас покарали".

Андрій Миколайович заявив, що супернику вдалося забити хороший гол. "Відчувалося, що можна було зіграти ближче, не дати гравцеві вдарити. Але це ігровий момент. Ми повинні реалізовувати наші моменти. Якби реалізували наші моменти, гра б закінчилася ще в першому таймі", – сказав Шевченко.