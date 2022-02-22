Началась деградация как футболиста, так и человека, – Яремчук объяснил, почему ушел в Бенфику

Этим летом Роман Яремчук отважился на важный карьерный шаг. Форвард сборной Украины принял предложение Бенфики, которая заплатила за него Генту 17 миллионов евро.

По мнению Яремчука, для дальнейшего прогресса ему нужен был новый вызов. Пребывание в Генте начало негативно отражаться на его игровых навыках и даже вне футбольного поля.

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Я чувствовал, что началась деградация как футболиста, так и человека. Такой клуб как Бенфика – это верный шаг в моей карьере, чтобы развиваться,

– рассказал футболист.

После смены главного тренера и травмы глаза Роман потерял игровое время, но украинец не собирается опускать руки. Единственная проблема – Бенфика исповедует другой стиль игры, чем Гент.

В Генте и сборной мне чаще отдавали мяч, чтобы я забивал, а в Бенфике я больше сам ищу моменты, чтобы забивать голы или отдавать передачи, поэтому сложнее,

– добавил Яремчук.

В текущем сезоне Роман принял участие в 31 матче Бенфики. Ему удалось записать на свой счет 7 голов и 6 результативных передач.