На думку Яремчука, для подальшого прогресу йому потрібен був новий виклик. Перебування у Генті почало негативно відбиватися на його ігрових навичках та навіть поза футбольним полем.

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Я відчував, що почалась деградація як футболіста, так і людини. Такий клуб як Бенфіка – це правильний крок у моїй кар’єрі, щоб розвиватися,

– розповів футболіст.

Після зміни головного тренера та травми ока Роман втратив ігровий час, але українець не збирається опускати рук. Єдина проблема – Бенфіка сповідує інший стиль гри, аніж Гент.

У Генті та збірній мені частіше віддавали м’яч, щоб я забивав, а у Бенфіці я більше сам шукаю моменти, щоб забивати голи або віддавати передачі, тому складніше,

– додав Яремчук.

У поточному сезоні Роман взяв участь у 31 матчі Бенфіки. Йому вдалося записати на свій рахунок 7 голів та 6 результативних передач.