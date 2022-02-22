Переход 18-летнего Марка Мампасси в российский Локомотив поднял много шума в сети. Досталось как футболисту, так и клубу.

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Впрочем, самим переходом дело не ограничилось. В российском чемпионате действует ограничение на легионеров, поэтому Мампасси получил предложение получить местный паспорт. Футболист от него не отказался, ведь на сайте федерации Локомотив заявил его как россиянина.

Локомотив также сделал заявление о том, что Марк теперь российское гражданство, потому не будет считаться легионером. За юношеские сборные Украины Мампасси сыграл 15 матчей и забил 2 гола.

Первую часть сезона футболист провел в аренде в Мариуполе. О его трансфере в Локомотив было объявлено в январе.