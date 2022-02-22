По мнению Яремчука, для дальнейшего прогресса ему нужен был новый вызов. Пребывание в Генте начало негативно отражаться на его игровых навыках и даже вне футбольного поля.

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Я чувствовал, что началась деградация как футболиста, так и человека. Такой клуб как Бенфика – это верный шаг в моей карьере, чтобы развиваться,

– рассказал футболист.

После смены главного тренера и травмы глаза Роман потерял игровое время, но украинец не собирается опускать руки. Единственная проблема – Бенфика исповедует другой стиль игры, чем Гент.

В Генте и сборной мне чаще отдавали мяч, чтобы я забивал, а в Бенфике я больше сам ищу моменты, чтобы забивать голы или отдавать передачи, поэтому сложнее,

– добавил Яремчук.

В текущем сезоне Роман принял участие в 31 матче Бенфики. Ему удалось записать на свой счет 7 голов и 6 результативных передач.