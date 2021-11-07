Мыколенко выбыл на длительный срок – пауза на матчи сборных не спасет Динамо

Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Мыколенко нескоро сможет выйти на футбольное поле. Повреждение защитника имеет более серьезный характер, чем ожидалось.

Как рассказал главный тренер Динамо Мирча Луческу, Виталий Мыколенко надолго выбыл из его обоймы. Защитник не сможет выйти на футбольное поле как минимум 3 недели.

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Ранее наставник сборной Украины Александр Петраков вызвал на место Мыколенко Виктора Корниенко, потому за сборную против Болгарии и Боснии футболист точно не сыграет.

Кроме того, Виталий не поможет Динамо в матчах с Черноморцем (19 ноября), Баварией (23 ноября) и Мынаем (27 ноября).

Также существует вероятность, что футболист не сможет быть задействован в матчах против Вереса, Зари и Бенфики, которые состоятся в декабре.

В текущем сезоне Мыколенко сыграл за Динамо 15 матчей, в которых отличился тремя результативными передачами.